Siracusa, identificato l'autore del rogo di rifiuti di Traversa Palma: denunciato 80enne

E' un 80enne l'autore del rogo di rifiuti che si è verificato a Traversa Palma, a Siracusa, all'interno della discarica abusiva che il 13 febbraio scorso era stata sottoposta a sequestro preventivo dalla Polizia ambientale di Siracusa. In quella discarica si erano accumulati rifiuti per oltre 20 tonnellate. Nel pomeriggio di qualche giorno dopo il sequestro si è verificato l'incendio doloso. A tradire il responsabile le immagini registrate dalla telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno documentato l'azione del piromane dal momento in cui ha posizionato vicino all'immondizia gli accendi fuoco, solitamente utilizzati per il barbecue, fino al momento in cui ha appiccato le fiamme. A lui gli investigatori sono risaliti attraverso la targa dell'auto con cui era arrivato sul posto.

L'anziano è stato pertanto denunciato per incendio e violazione di sigilli e per lui scatterà anche la sanzione prevista in questi casi che va da 3.100 a 6.000 euro.