Canicattini Bagni, raccolta differenziata: nuovo depliant e maggiori controlli

"Maggiori controlli da parte della Polizia Municipale sulla raccolta differenziata dei rifiuti a Canicattini Bagni, soprattutto nel settore commerciale. Le piattaforme di conferimento rimandano indietro le tipologie alterate, in particolare l’umido, costringendo a conferire tutto in discarica con costi non più sopportabili da parte del Comune".

Così il Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, che, oltre a salvaguardare l’ambiente e migliorare la qualità della vita dei cittadini, mira a ridurre i costi dell’Ente e di conseguenza quelli delle bollette delle utenze.

Da Sabato 16 Marzo 2019, oltre ad incrementare i controlli e a sanzionare i trasgressori, l’Ufficio Igiene Ambientale, con l’ausilio dei giovani del progetto “Tutti pazzi per l’Ambiente” del Servizio Civile Nazionale, provvederà alla distribuzione in tutte le abitazioni del nuovo depliant per un corretto conferimento dei rifiuti nei vari sacchetti, che dovranno essere trasparenti, nell’attesa che il Comune distribuisca quelli con codice a barre identificativo dell’utenza per facilitare i controlli, sia per la parte differenziata che per quella indifferenziata, con il calendario settimanale di raccolta “porta a porta”.