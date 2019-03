Chiara Ferragni torna a Siracusa, stavolta per lavoro

E' a Siracusa la fashion blogger ed influencer Chiara Ferragni. In città per un servizio fotografico, ha alloggiato appena fuori da Ortigia, per poi fermarsi a cena, ieri sera, in un ristorante siracusano. Sorpreso lo staff che sui social ha pubblicato alcuni scatti della cena.

L'ultima visita nel Siracusano risale a quest'estate, quando ha sposare il cantante Fedez a Noto.