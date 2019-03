Siracusa, in auto con passamontagna e arnesi per lo scasso: denunciati 4 catanesi

Erano in 4, a bordo di un'autovettura di proprietà di una società di autonoleggio. A fermarli, durante un posto di blocco, i Carabinieri di Siracusa, i quali hanno anche proceduto a perquisizione personale dei quattro, catanesi, e del veicolo.

Nel bagagliaio dell’auto sono stati trovati, e sottoposti a sequestro, una mazza a coppia 4 chilogrammi manicata, con manico in legno lungo 90 centimetri, un mazzuolo da un chilo e mezzo con manico lungo 25 centimetri, 4 giraviti a taglio di grandi dimensioni, 1 piede di porco lungo 60 centimetri e 3 passamontagna in lana.

I quattro uomini, M.S., 37 anni, S.M., 28 anni, B.A., 29 anni e D.S.G., 38 anni, tutti disoccupati catanesi e pregiudicati per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati a piede libero per aver commesso il reato, in concorso, di possesso ingiustificato di strumenti atti ad aprire o forzare serrature.

Gli uomini non sono riusciti a fornire spiegazioni sul possesso degli arnesi