Siracusa, 3 mesi e 28 giorni per spaccio: arrestato

Deve scontare 3 mesi e 28 giorni di reclusione per spaccio di stupefacenti commesso a Siracusa il 30 aprile 2015. Si tratta di Massimiliano Riani, 44 anni di Siracusa, ai domiciliari per altre ragioni. L'uomo è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione.