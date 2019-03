Siracusa, a fuoco porta d'ingresso di un appartamento in via Lazio

A fuoco, ieri, intorno alle 18.50, una porta d'ingresso di un appartamento in via Lazio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Indagini in corso della Polizia di Stato.

Sempre nella giornata di ieri gli agenti sono intervenuti in via Don Luigi Sturzo per una lite tra vicini di casa. Segnalati, infine, in due, per essere stati trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente.