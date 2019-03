Siracusa, Ex Tribunale con parti in vetro pericolanti

Ex Tribunale di Piazza della Repubblica pericolante. A lanciare l'allarme, facendosi portavoce di tanti genitori degli alunni che frequentano l'Istituto Comprensivo Paolo Orsi, il consigliere comunale Michele Buonomo.

Quest'ultimo segnala "evidenti parti di vetro risalenti alle vecchie finestre in disuso della facciata" - dice.

" Va ribadita - conclude il consigliere- l'assoluta responsabilità dei proprietari che continuano a lasciare la struttura in condizioni di serio pericolo per passanti e bambini della limitrofa scuola. Ringrazio l'amministrazione che alle mie sollecitazioni ha immediatamente dato seguito contattando i responsabili. Mi auguro si adoperino nell'immediato".