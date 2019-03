La Sicilia si mobilita per salvare l'ambiente, anche Siracusa aderisce alla manifestazione

Studenti, volontari e sigle dell’ambientalismo come Legambiente, tutti insieme per salvare il pianeta. C'è anche Siracusa tra le città siciliane che si mobiliteranno per la grande manifestazione di domani sui cambiamenti climatici, il “Global strike for future” che nasce dall’esempio di Greta Thunberg, la sedicenne svedese che dal 20 agosto ogni venerdì si siede davanti al Parlamento di Stoccolma per protestare contro l’indifferenza della politica sulle mutazioni che stanno stravolgendo l’ecosistema terrestre.

Oltre il capoluogo aretuseo mobilitazioni a Palermo, Catania, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Ragusa, Corleone, Capo d’Orlando e Scicli.