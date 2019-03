Pachino, il presunto boss Salvatore Giuliano al 41bis

E' al carcere duro per mafia, Salvatore Giuliano, sottoposto al 41bis dell’ordinamento penitenziario. La richiesta della Procura Distrettuale di Catania, è stata confermata dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il legale difensore, avv. Giuseppe Gurrieri, ha presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma e si attende che venga fissata l'udienza per la discussione.

Giuliano è stato arrestato nell'ambito dell'operazione Araba Fenice che avrebbe accertato nella zona sud della provincia siracusana la presenza di un'associazione mafiosa denominata clan "Giuliano", in grado di condizionare le attività economiche della zona, compiendo una serie di attività illecite dalle estorsioni, al traffico di sostanze stupefacenti, alla commissione di furti ad abitazioni ed aziende agricole.