Siracusa, donata una biblioteca itinerante al reparto di Oncologia dell'Umberto I

E' stata donata, questa mattina, al reparto di Oncologia dell'Umberto I di Siracusa, una biblioteca itinerante, dall’associazione Mareluce.

Non solo libri e letture di vario genere, ma la biblioteca contiene anche album e materiale per colorare i Mandala.

“Le associazioni di volontariato - ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - svolgono un ruolo importantissimo nel processo di umanizzazione delle cure dove gli effetti benefici del supporto psicologico aiutano la guarigione e a guardare al futuro. Vi sono grato a nome personale e dell’Azienda per tutto quello che fate a sostegno dei pazienti e a supporto prezioso del sistema sanitario”.

“L’iniziativa rientra nel progetto “Laboratorio di Mandala itinerante” – ha spiegato la presidente dell’Associazione, Daniela Respini - ideato e realizzato grazie al supporto dei soci dell’associazione, dai volontari e da persone guarite dal cancro”. L’associazione donerà anche una giornata formativa, rivolta ai volontari del reparto, per la gestione della biblioteca e dei Mandala.