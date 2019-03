Floridia, sottoposto all'obbligo di firma e trovato in possesso di sostanze stupefacenti: arrestato

Aggravamento della misura cautelare per Massimo Privitera, 46 anni, muratore floridiano e pregiudicato.

L'uomo, già sottoposto all’obbligo di firma, non avendo rispettato gli obblighi, ed inoltre trovato in possesso di sostanze stupefacenti è stato arrestato e tradotto ai domiciliari.

A eseguire il provvedimento di aggravamento misura cautelare emesso dal Tribunale di Siracusa, i carabinieri di Floridia.