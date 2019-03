Floridia, tenta il suicidio aprendo il gas della cucina: salvato dai Carabinieri

Ha aperto il gas della cucina per farla finita. E' successo nella notte appena trascorsa, in un appartamento a Floridia. E' stato proprio lui stesso, un uomo di 38 anni, a chiamare il 112 dicendo che di avere intenzione di togliersi la vita. Sul posto i Carabinieri hanno cercato più volte di farsi aprire la porta d'ingresso di casa, e dopo alcuni tentativi ci sono riusciti.

I militari hanno trovato la valvola di una bombola a gas per stufa, oltre ai fornelli della cucina, e un forte odore di gas per tutta la casa.

I Carabinieri hanno quindi immediatamente messo in sicurezza l’abitazione ed hanno affidato il 38enne floridiano a personale sanitario per i trattamenti di competenza.