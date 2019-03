Tre pasticcieri siracusani protagonisti di Cake Star su Real Time

Tre i pasticceri siracusani protagonisti su Real Time per il programma “Cake Star” realizzata a Siracusa da Magnolia TV, in collaborazione con la Film Commission dell'assessorato alla Cultura, che andrà in onda venerdì prossimo (15 marzo), alle 21,10

In gara: il Bar Ciccio di Belvedere; il Caffè Archimede di piazza Archimede; Le Voglie di via Pescara.

La puntata è stata registrata lo scorso novembre: due giorni dedicati alle riprese di Siracusa e delle pasticcerie, il terzo alla sfida, allestita nell'ex convento di San Francesco d'Assisi, in via Gargallo. "La crescente richiesta di Siracusa da parte di produzioni italiane e straniere – dice l'assessore alla Cultura Fabio Granata – permette di ipotizzare una ricaduta positiva per la prossima stagione turistica in termini di presenze. La Film Commission nel 2018 ha collaborato con oltre 25 produzioni, dalla Francia al Giappone, dando visibilità alle nostre peculiarità: dal patrimonio materiale a quello immateriale che identificano Siracusa e la sua lunghissima storia”.