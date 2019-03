Rosolini, verso un’economia sostentata da fonti rinnovabili: venerdì la manifestazione

Una manifestazione è stata indetta dall'Amministrazione comunale di Rosolini, per venerdì 15 marzo 2019, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, in piazza Garibaldi, a tema “Proteggiamo il nostro futuro! La transizione energetica verso un’economia sostentata da fonti rinnovabili”.

Sarà organizzato un flash mob per sottolineare l'importanza della scienza e per riflettere ulteriormente sulla necessità di azioni concrete a salvaguardia del clima e dell'ambiente.

Coinvolte anche le scuole