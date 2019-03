Siracusa, cominciati i lavori di illuminazione della rotatoria prima del fiume Cassibile

Cominciati i lavori, da parte di Anas, per illuminare l’ultima rotatoria nel territorio del Comune di Siracusa, sulla Strada Statale 115, prima del ponte sul fiume Cassibile, nell’intersezione con la Strada Provinciale 104 che proviene da Fontane Bianche. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"Giunge, finalmente, così a conclusione, un lungo percorso che era iniziato il 27 aprile del 2004 quando le tre rotatorie sulla 115 erano state inserite nel Piano Regolatore Generale della Città di Siracusa" - spiega Vinciullo.

Infine, cominciato anche un monitoraggio del tratto che da Siracusa giunge fino al ponte sul fiume Cassibile, in modo da renderlo sempre più sicuro