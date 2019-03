Augusta, sfruttamento della prostituzione: una denuncia

Espulsione dal territorio nazionale per tre donne extracomunitarie le quali pare praticassero prostituzione all'interno di un appartamento ad Augusta. Il provvedimento della polizia di Stato a seguito di accertamenti.

Una delle tre donne, 36 anni, di origine domenicana, denunciata per sostituzione di persona.

La proprietaria dell’appartamento, una donna di 43 anni, è stata denunciata per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.