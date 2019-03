Conte in Sicilia: "obiettivo è finire lavori Ss640 a giugno 2020"

“E' stato un incontro tecnico con le maestranze per capire a che punto siamo arrivati con questa fondamentale infrastruttura per la Sicilia, per il Sud e per l’Italia. Non esiste nord e sud quando parliamo di infrastrutture, son tutte importanti. Il riavvio dei lavori è importante, se procediamo com questo ritmo riusciremo ad aprire l’opera a giugno 2020. È un impegno che però ha un’incognita dal punto di vista finanziario perchè General Contnractor, e un’altra ditta importante, sono in chiara difficoltà finanziaria. E questo a catena genera ritardo nei pagamenti. È un problema di sistema che riguarda il settore delle costruzioni. Il codice appalti così com’è non funziona e abbiamo messo i cantiere la riforma e stiamo mettendo a punto il decreto legge sulla generale riforma degli appalti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine della visita ai cantieri per la realizzazione della Ss 640 Caltanissetta-Agrigento.