Siracusa, educazione stradale: il Progetto Icaro alla 19esima edizione

Arriva alla 19esima edizione il Progetto Icaro promosso dalla Polizia Stradale che, quest'anno, coinvolgerà oltre 60 istituti di tutta la provincia e circa 10mila studenti.

Si comincia il 14 e 15 marzo, con la proiezione del film “Young Europe”, al Cinema Vasquez, rivolta agli studenti del biennio della scuola secondaria di 2° grado. Poi, il 26 e 27 marzo, sempre al cinema Vasquez, andrà in scena “17 Minuti”, la pièce teatrale destinata, per format e contenuti, agli studenti del triennio delle scuole secondarie di 2° grado.

Il 9, 10 e 11 aprile, invece, il palco dello stesso teatro ospiterà “Icaro Junior” uno spettacolo studiato per gli alunni delle 3°, 4° e 5° classi della scuola primaria.

Infine dal 15 al 17 aprile, in largo XXV Luglio, per gli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e delle classi 1° e 2° della scuola primaria, sarà allestito il “Parco mobile della sicurezza stradale”.