Pachino, danni struttura Acquacoltura: presto audizioni all'Ars

Entro la settimana prossima approderà all'Ars la vicenda riguardante la completa distruzione, a seguito del maltempo, dell’impianto di acquacoltura di Pachino “Acqua Azzurra”, con danni per oltre 17 milioni di euro, con un conseguente rischio di perdita del posto di lavoro per 95 persone.

"Ho già potuto verificare l’attenzione con cui l’Irfis sta seguendo la vicenda, mentre il direttore generale della Protezione Civile mi ha comunicato di aver già inviato in Giunta l’ordinanza per il riconoscimento dello stato di calamità" - ha detto Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive

“Verificheremo inoltre con il Presidente della II Commissione, l’On. Savona – continua l’On. Cafeo – la possibilità di esitare il disegno di legge sulla pesca e di estrapolarne l’articolo sul fondo per le calamità relativo a pesca ed acquacoltura per inserirlo nel collegato alla Finanziaria, al fine di accelerare l’iter e fornire rapidamente una base normativa che consentirebbe lo sblocco dei fondi già previsti in una norma precedente e destinati allo scopo”.

“L’obbiettivo delle Commissioni – prosegue il Parlamentare del PD – sarà quello di far venire allo scoperto le reali intenzioni dell’azienda alla luce degli impegni che riusciremo a far prendere al Governo. In particolare, la V Commissione proverà ad avviare delle verifiche sulla possibilità di cassa integrazioni in deroga per i lavoratori interessati, al fine di evitare l’attivazione della mobilità”.