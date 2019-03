Siracusa, vaccini: tutto regolare nelle scuole materne e bambini tutti in classe

Nessuna irregolarità nelle scuole materne comunali a Siracusa riguardo l’obbligo di vaccinazione.

Cadeva domenica, poi prorogato a ieri, il termine ultimo per effettuare le 10 vaccinazioni obbligatorie previste dalla Legge Lorenzin e per fornire la documentazione richiesta attestante l’avvenuta vaccinazione. Agli uffici competenti del Comune non sono arrivate segnalazioni da parte dei dirigenti scolastici del capoluogo. Tutti i bambini iscritti alle scuole comunali hanno, dunque, ottemperato all’obbligo vaccinale.

E se per i bambini da 0 a 6 anni la legge impone che i bambini non vaccinati non possano frequentare la scuola, per i genitori degli alunni da 6 a 16 anni che non hanno ottemperato all’obbligo, sono previste sanzioni da 500 euro in su.

Le segreterie degli istituti scolastici pertanto sono al lavoro per contattare le famiglie che non hanno ancora fornito la documentazione e a trasmettere gli elenchi all’ Asp per eseguire i controlli incrociati.