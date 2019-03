Siracusa, cominciati i lavori per metanizzazione Area Asi in contrada Targia

Cominciati i lavori per la realizzazione della rete di distribuzione del gas metano nell’area Asi di contrada Targia, in via Stentinello. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale.

"Alla società Italgas, che ha deciso di investire importanti risorse per la realizzazione dell’opera, non può non andare il mio riconoscimento" - ha detto Vinciullo.