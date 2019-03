Augusta, 3 denunciati per ricettazione e possesso di grimaldelli

Fermati per un controllo in piena notte nel centro storico di Augusta dai Carabinieri, vengono denunciati in tre, di cui uno minorenne, per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Si tratta di due catanesi e di un augustano.

Nel portabagagli dell’auto, i militari dell'Arma hanno trovato arnesi atti allo scasso e un blocco motore presumibilmente di un ciclomotore di cui i 3 non hanno saputo giustificare la provenienza. Arnesi e blocco motore sono stati sequestrati, mentre i tre sono stati deferiti all'autorità giudiziaria competente