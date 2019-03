Dispersione scolastica, numeri preoccupanti: fondi dal Governo per Siracusa e provincia

Dispersione scolastica ancora alta non solo nel capoluogo, ma anche nella provincia. Nel Siracusano l'indice di dispersione scolastica è dell'1,31% nelle scuole elementari e sale al 5,12% nelle scuole medie (percentuali doppie rispetto al dato medio della regione).

Motivo per il quale Siracusa, insieme ad altri 12 comuni della provincia (Avola, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francofonte, Lentini, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Rosolini e Solarino) rientrano nelle misure adottate dal Governo per la lotta alla dispersione scolastica.

Lo rendono noto i parlamentari M5S Maria Marzana, Paolo Ficara, Filippo Scerra e Pino Pisani. La misura mette a disposizione un platfond complessivo di 50 milioni di euro.

"Le aree sono state individuate con un decreto interministeriale firmato dai ministri dell'Istruzione, dell'Università, dell'Interno e della Giustizia. I fondi del Pon Scuola 2014-2020 serviranno per finanziare progetti didattici nelle scuole per contrastare la dispersione scolastica anche coinvolgendo enti, associazioni, strutture di promozione sociale e federazioni sportive".