Siracusa, asilo nido sociale in via Cassia: La Garderie "Ci facciamo carico della retta per la fascia sociale più debole"

Avviare un asilo nido gratuito, per le fasce più deboli, nella struttura di via Cassia, zona Mazzarrona a Siracusa.

La proposta è dell’ente gestore, la società cooperativa di solidarietà sociale La Garderie, che ha annunciato al Comune di Siracusa di volersi far carico totalmente dell’iniziativa sociale.

Nella comunicazione inviata al Comune si legge: "La cooperativa di solidarietà sociale La Garderie si farà carico della retta minima delle fasce di reddito Isee da 0 a 5.999,99 per gli iscritti nella struttura in oggetto".

Tra le ragioni elencate: “Considerata la particolare gravità di disagio socioeconomico in cui versa l’utenza del nido in oggetto. Considerato l’interesse sociale rivolto al benessere dei minori, in particolare quelli ricadenti nella fascia d’età 0-3 anni”. L’asilo nido di via Cassia ha una capienza totale di 46 posti. “Inoltre – fa sapere la cooperativa – in questo modo si salverebbe il posto di lavoro alle 18 lavoratrici che lavorerebbero nella struttura”.

Adesso bisognerà attendere la risposta dall'Amministrazione