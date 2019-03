Siracusa, l'Officina dei Beni Comuni debutta all'Urban Center

Partecipazione attiva dei cittadini alla cura della città. Così il tema dei Beni Comuni approda a Siracusa, in un convegno organizzato da Lealtà&Condivisione per Siracusa, sabato 9 marzo all'Urban center

Un confronto diretto tra l'amministrazione e i rappresentanti di molte associazioni si è aperto alla tavola alla quale hanno partecipato, Giampaolo Schillaci, della rete Beni Comuni Area Vasta, la presidente del Consiglio comunale Moena Scala, il vicepresidente Michele Mangiafico e alcuni capi gruppo.

Una parte del convegno è stata dedicata alla proposta di legge di iniziativa popolare sui Beni Comuni, promossa dal Comitato di Difesa dei Beni Comuni “Stefano Rodotà”, per la quale si è iniziata, anche a Siracusa, la raccolta di firme. L’Associazione Lealtà &Condivisione ha chiesto all'Amministrazione l’attivazione di un tavolo permanente presso lo stesso consiglio comunale, incaricato di lavorare ad una proposta di regolamento sulla gestione condivisa dei beni comuni.

All'incontro erano presenti il sindaco Francesco Italia e il vice Giovanni Randazzo