Noto, atti sessuali con minore: 2 anni e 8 mesi di reclusione

Dovrà scontare una pena residua di 2 anni e 8 mesi di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici, per il reato di atti sessuali con minorenne, commesso dal gennaio 2002 fino all’aprile 2005 in provincia di Belluno.

La Polizia di Stato di Noto ha arrestato I.G., 39 anni netino, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica. L’arrestato è stato condotto in carcere.