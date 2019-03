Siracusa, vento di burrasca e mareggiate lungo le coste: torna l'allerta meteo

Torna l'allerta meteo in tutta la provincia di Siracusa. Da questa mattina presto soffia un vento da forte con raffiche di burrasca. Previste anche forti mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione civile invita tutti alla prudenza.

Al momento dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco non si segnalano danni o interventi particolari.

L'unico problema riguarda la copertura della struttura tensostatica dell'istituto superiore Ipsia di via Piazza Armerina. La struttura sportiva si trova sul lato che dà su Viale Scala Greca e la copertura è volata sul marciapiede e sulla strada. Sul posto sono stati chiamati i pompieri che hanno riportato la situazione in sicurezza anche per gli automobilisti di passaggio. La stessa copertura era stata letteralmente sradicata in occasione del forte maltempo che ha sferzato il capoluogo e tutta la provincia a fine febbraio, causando danni ingenti e la conseguente richiesta di stato di calamità naturale.