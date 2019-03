Siracusa, Bellavia (Siulp): "L'importanza dell'Ufficio di Polizia al Pronto soccorso"

Il Segretario provinciale del Siulp, Tommaso Bellavia, commenta l'intervento del Posto di Polizia del Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa che ha consentito di sventare una truffa da parte di due donne che si erano presentate come operatrici volontarie di una fantomatica associazione che raccoglie fondi per le persone sordomute: “L’immediata azione condotta con la consueta perizia dal collega in servizio al Pronto Soccorso - afferma - ha evitato che gli utenti, già provati dalla loro presenza per questioni di salute presso l’Ospedale, venissero importunati e frodati da due truffatrici prive di scrupoli; questo esempio - continua - rappresenta un ulteriore tangibile segnale della grande utilità della presenza dell’Ufficio di Polizia, con buona pace di chi continua ad affermare che il Poliziotto effettua in quel luogo una mera opera di vigilanza. Mi complimento - conclude - con l’Agente intervenuto tempestivamente e con gli altri colleghi delle Volanti giunti subito dopo facendo piena luce sull’accaduto e denunciando le due donne”.