Francofonte, grave incidente stradale sulla Ragusana: interviene l'elisoccorso per un ferito

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla SS194, all'altezza del Comune di Francofonte.

Ancora frammentarie le notizie: da quello che è dato sapere pare si sia trattato di un frontale e una utilitaria ha finito la sua corsa ribaltata sull'asfalto, praticamente distrutta. I sanitari del 118 hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso per un ferito.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica.

IN AGGIORNAMENTO