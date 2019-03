Lentini, in possesso di eroina e cocaina: 67enne ai domiciliari

Sottoposto a controllo dai Carabinieri, viene trovato in possesso di cocaina ed eroina e viene arrestato per detenzione illecita di stupefacenti.

E' accaduto sabato pomeriggio a Lentini. In manette è finito Rosario Scrofani, 67 anni, pluripregiudicato. In una tasca del giubbotto che indossava, l'uomo aveva 20 dosi di cocaina, per un peso di circa 5 grammi e nell'altra 16 dosi di eroina per 3 grammi, tutte pronte per essere smistate. Per il 67enne sono stati disposti gli arresti domiciliari.