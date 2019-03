Siracusa, torna in Aula il consiglio comunale: 3 i punti

Torna a riunirsi il Consiglio comunale, in Aula a Palazzo Vermexio, mercoledì 13, alle 18.30, in aggiornamento della seduta del 4 marzo.

Tre i punti all'ordine del giorno:

- la delibera di istituzione del “Comitato di quartiere” ed il relativo regolamento

- impatto sul territorio del Decreto sicurezza

- “riequilibrio finanziario nascente dalla riduzione del decreto di finanziamento dei fondi, da parte della Regione, delle rette per il ricovero dei minori per l'anno 2016”.