Siracusa, dipendenti Centro per l'impiego in stato di agitazione: solidarietà da Ugl

Sono in stato di agitazione da circa una settimana i dipendenti regionali del Dipartimento lavoro “Centro per l'Impiego e Ispettorato Lavoro”, di categoria A e B, per ottenere un giusto riconoscimento.

A loro la solidarietà di Ugl Siracusa. La Segreteria Regionale FNA/UGL di Palermo ha già presentato e richiesto al Presidente della Regione Siciliana e all'Assessore alla Funzione Pubblica, di affrontare nel più breve tempo possibili tutte le finalità per poter riclassificare e riqualificare con criteri certi.