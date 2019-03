Priolo Gargallo, Isab/Lukoil: il giudice del lavoro "condotta antisindacale"

Condotta antisindacale di Isab/Lukoil. Questa la sentenza del giudice del lavoro, a seguito della causa presentata da Filcams Cgil Siracusa.

L'azienda ambiente spa, in appalto Isab/Lukoil, più volte non aveva riconosciuto la nomina del Rappresentante Sindacale Aziendale dell’organizzazione del terziario della Cgil.

“Riteniamo questa sentenza di un’importanza elevata, in quanto l’azienda in appalto Isab/Lukoil oltre aver disconosciuto un diritto basilare dell’agire sindacale come la nomina del RSA, nega da oltre due anni un accesso al bagno ed alle docce ai propri campionatori che ricordiamo sono quotidianamente a contatto con xiolo, idrocarburi ed altri agenti cancerogeni. Constatiamo che le aziende che non riconoscono i diritti sindacali elementari in seno ai lavoratori ed alle loro organizzazioni sindacali, spesso trascurano anche quelli basilari dell’uomo. Abbiamo già segnalato alla medicina del lavoro l’assenza della cosiddetta area cantiere e quindi la palese violazione del Testo Unico 81/2008 sulla sicurezza e l’igiene sul lavoro”- afferma Alessandro Vasquez, Segr. Gen. Filcams CGIL Siracusa che poi aggiunge - ringraziamo il lavoratore per aver dato un grandissimo esempio di dignità a tutto il mondo del lavoro e che adesso finalmente verrà nominato Rsa"