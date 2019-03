Siracusa, droga nascosta in un contatore dell'acqua esterno di pertinenza della Chiesa di San Metodio

Droga, nello specifico marijuana e cocaina, nascosta in un contatore dell'acqua esterno che è di pertinenza della Chiesa di San Metodio, di via Bartolomeo Cannizzo, nella parte alta di Siracusa.

La presenza dello stupefacente è stata segnalata da un agente della Polizia Penitenziaria libera dal servizio. Sul posto è arrivata una volante e gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 32 dosi di marijuana per un peso complessivo di 33,8 grammi e 15 dosi di cocaina pari a 2 grammi.

Indagini in corso per risalire a coloro che hanno nascosto in quel luogo lo stupefacente.