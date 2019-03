Augusta, incidente stradale autonomo in via Colombo: 25enne al Cannizzaro

Incidente stradale autonomo questa notte ad Augusta, in via Colombo.

Un 25enne, che viaggiava a bordo di una Smart, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il 118. Il ragazzo, in prima battuta, è stato condotto all'ospedale megarese del Muscatello. Da qui i sanitari hanno disposto il suo trasferimento al Cannizzaro di Catania.

La dinamica del sinistro è allo studio dei militari dell'Arma.