L’Eurialo si arrende anche al Gela, salvezza compromessa

L’Eurialo si arrende anche al Gela e dice con ogni probabilità addio alle residue speranze di salvezza.

Dopo un primo set convincente e vinto con merito, le siracusane hanno ceduto gli altri tre, consegnando alle avversarie l’intera posta in palio. Era una ghiotta occasione per operare il sorpasso e lasciare così l’ultimo posto in classifica e invece la distanza dalla zona salvezza si è incrementata. Le siracusane restano fanalino di coda del campionato di serie C a quota 5 punti e 5 giornate dal termine e con due trasferte consecutive contro Augusta e Volley Avola, i giochi sembrano chiusi.