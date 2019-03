Siracusa, copertura in cemento amianto in immobile del Demanio Marittimo: il Comune "Bonifica immediata"

La copertura di cemento amianto di un immobile di proprietà del Demanio Marittimo Siracusa Pozzallo deve essere eliminata.

Questo il contenuto di un'ordinanza contingibile e urgente a firma del sindaco Francesco Italia, su proposta del dirigente del settore Tutela ambientale, Gaetano Brex.

Il 25 ottobre scorso il sopralluogo dei tecnici dell'Asp che hanno accertato il "grave inconveniente igienico sanitario pregiudizievole per la salute pubblica". Da qui l'emissione dell'ordinanza il 4 marzo scorso che impone l'avvio entro 15 giorni delle operazioni di bonifica che dovranno essere concluse entro i successivi 180 giorni. L'intervento dovrà essere eseguito da una ditta specilizzata, che dovrà produrre la documentazione sul corretto smaltimento del cemento amianto.

In caso di inottemperanza, il Comune applicherà le sanzioni previste, procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria e interverrà per la bonifica del sito in danno del proprietario con il conseguente recupero delle somme anticpate.

Il Demanio ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso al Prefetto, 60 per il Tar e 120 per il presidente della Regione.