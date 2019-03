Augusta, controlli antidroga: arrestato un 27enne

Controlli antidroga effettuati ieri dai Carabinieri ad Augusta. Impegnati nel servizio 10 militari, con 4 autoveicoli e un'unità cinofila della Compagnia Carabinieri per l’Aeronautica Militare di Sigonella. Setacciate le principali vie e piazze di ritrovo dei giovani. In manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio è finito Nicola Giustolisi , 27 anni, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 67 grammi di hashish, oltre che materiale per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente.