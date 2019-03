Siracusa, 23enne gambiano denunciato per possesso di passaporto falso

Un 23enne gambiano denunciato perché in possesso di passaporto falso e per false dichiarazioni. E' il secondo caso in poco tempo che si registra a Siracusa e ad esibire un documento falso anche in questo caso è un cittadino gambiano. In questo caso si tratta di un 23enne deferito dall'Ufficio Immigrazione a cui l'extracomunitario aveva fatto richiesta di convertire il permesso di soggiorno da “motivi umanitari” a “lavoro subordinato”, mostrando un passaporto contraffatto e mentendo sulla sua identità.