Siracusa-Catania, sorpreso con 40 grammi di marijuana: 23enne catanese finisce ai domiciliari

Un 23enne catanese è stato arrestato dalla Polizia Stradale per possesso di droga.

A seguito di un controllo operato su strada nei pressi di Passo Martino, gli agenti hanno sorpreso il giovane in possesso di 40 grammi di marijuana. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati altri 2,14 grammi della stessa sostanza. Per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari.