Siracusa, fototrappole attive per contrastate l'abbandono dei rifiuti: incastrato sporcaccione a Fontane Bianche

Attive le fototrappole a Siracusa per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in strada. Primo sporcaccione incastrato dalle telecamere in zona Fontane Bianche mentre scende dall'auto e lascia sacchetti di spazzatura ai bordi della strada accanto ad un cassonetto.

Per chi sporca sono previste sanzioni dai 600 euro.

Si chiude così la polemica nata nei giorni scorsi di telecamere comprate e mai utilizzate: le fototrappole ci sono e sono attive