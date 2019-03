L'Ortigia si arrende al Recco che prosegue per la finale

Una sconfitta prevedibile quella dell'Ortigia contro la corazzata Recco, ma una prova molto buona per i ragazzi di Stefano Piccardo, capaci di fare un'ottima difesa, annullando molte superiorità numeriche degli avversari e tenendo in equilibrio tre dei quattro parziali di gara. In finale va il Recco, mentre i biancoverdi aretusei si preparano ad affrontare la finale del 3° e 4° posto di domani, alle 14, contro la perdente dell'altra semifinale tra Brescia e Sport Management.

"Sono molto soddisfatto. - commenta il tecnico dell'Ortigia Stefano Piccardo - Abbiamo fatto un'ottima partita difensiva, facendo quasi tutto quello che avevamo preparato, compreso qualche movimento in attacco per portare Filipovic dall'altro lato e dargli meno cattiveria. Abbiamo un po' pagato a metà del secondo tempo, ma ci sta, perché loro hanno un ritmo impressionante e molti cambi. Però sono veramente contento. Domani ci aspetta un'altra partitaccia. Sarà più difficile, perché hai due giorni di stanchezza e soprattutto perché giocare con il Recco è molto dispendioso, a livello fisico e mentale".