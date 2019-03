Siracusa, rimborsi sisma 90: utilizzati circa 52 milioni di euro, ne mancano 165 mln

A lavoro sui rimborsi del Sisma 90' che colpì Siracusa, Ragusa e Catania. A dirlo i parlamentari Marialucia Lorefice, presidente Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati e l’on. Paolo Ficara, nel corso dell’incontro tenutosi ieri presso la sala Avis di Ragusa.

"Dei 90 milioni di euro stanziati con la legge di bilancio 2015, al 31 dicembre 2018 utilizzati circa 52 milioni di euro per il pagamento dei rimborsi liquidati. - dicono i parlamentari del M5S - Mentre, in merito all’ordine in base al quale vengono esaminate le istanze di rimborso, il Mef e l’Agenzia delle Entrate ci fanno sapere che le istanze di rimborso vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione, indipendentemente dagli anni d’imposta ai quali le stesse si riferiscono. Infine, in merito alle risorse necessarie per poter rimborsare tutti gli aventi diritto, in ragione dei dati a oggi disponibili occorrerebbero, oltre l’attuale stanziamento di 90 milioni, ulteriori 165 milioni, di cui 130 milioni per la quota capitale e 35 milioni per la quota interessi".