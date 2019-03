Protesta latte a Catania, lancio 'fantoccio politico' a mare

Circa duecento persone hanno partecipato al porto di Catania alla protesta contro il basso prezzo alla fonte di latte e dei prodotti agricoli che, spiegano i promotori dell'iniziativa, '"non bastano neppure a coprire i costi". Come gesto simbolico hanno lanciato in mare "un pupazzo politico italiano" che, sostengono, "si sta comportando come un fantoccio che ubbidisce alle multinazionali". "Infatti - aggiungono - noi siamo invasi da prodotti che arrivano dall'estero a bassissimi costi a causa di accordi siglati dai nostri politici. Quindi abbiamo realizzato questo 'bel fantoccio' che rappresenta i politici attuali e quelli precedenti, e invece di gettare latte a terra buttiamo lui a mare". Il 'lancio' è stato accompagnato da applausi e dallo slogan "a mare, a mare..." scandito ripetutamente a voce alta.