Siracusa, blatte, insetti e attrezzature arrugginite: chiuso un panificio

E' stato chiuso u panificio in via Di Natale a seguito di controlli di carabinieri e Asp che hanno riscontrato diverse carenze igienico-sanitarie nell'esercizio, e sequestrati 10 quintali di prodotto da forno, salati e dolci posti in vendita.

Nel laboratori trovati insetti, blatte, attrezzature arrugginite, unte ed in pessimo stato di manutenzione, mentre gli alimenti che necessitano di essere conservati a temperatura controllata, si trovavano detenuti a temperatura ambiente.