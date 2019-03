Siracusa, trovato in possesso di droga durante i domiciliari: in carcere

Era sottoposto agli arresti domiciliari per tentato omicidio e detenzione illegale di armi, ma poi è stato trovato in possesso di sostanze stupefacneti. Per tale motivo i Carabinieri, in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale di Siracusa, hanno arrestato Christian Spicuglia, 29 anni, siracusano disoccupato e pregiudicato, e tradotto in carcere