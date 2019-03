Il Siracusa rassicura i tifosi: "Presto lo stadio nuovamente agibile"

Dopo la notizia del match a porte chiuse di domenica allo stadio Nicola De Simone tra Siracusa e Virtus Francavilla, è la stessa squadra aretusea a tranquillizzare gli animi dei tifosi.

All'interno dello stadio non ci sono problemi strutturali, e i lavori saranno eseguiti in breve tempo, motivo per il quale si pensa che al prossimo impegno sportivo il Siracusa avrà il suo stadio completamente agibile.

"Pur comprendendo lo stato d’animo della tifoseria locale, - dice il delegato alla sicurezza della società Siracusa Calcio Vincenzo Gugliotta - è risultato ovvio che, per garantire alla Società Siracusa Calcio di poter comunque disputare l’incontro previsto in cartello, senza la necessità di dover trovare un campo neutro che, comunque, dovrebbe rispettare le normative vigenti di omologazione Lega PRO, (non è previsto, in casi come questi il rinvio, cosa che è stata ottenuta domenica 24 Febbraio ma solo per un fatto contingentale di causa forza maggiore), la determinazione che è stata adottata dalla Commissione è risultata alla fine condivisa all’unanimità da tutti i componenti della stessa ed accettata dalla Società Siracusa Calcio, per la quale la questione sicurezza degli spettatori è posta sempre al primo posto. Preso atto che l’amministrazione comunale, che è stata molto partecipe ed attiva ha già predisposto gli atti necessari per fare eseguire, in tempi brevissimi, i lavori di messa in pristino degli elementi divelti, si confida che, prima del prossimo impegno ufficiale del Siracusa Calcio, l’impianto tornerà ad essere disponibile nella sua interezza".