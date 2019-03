Noto, invasione di edifici e violazione di domicilio: denunciati in due

La Polizia di Stato di Noto ha denunciato A. C., 34 anni, domiciliata a Noto, per il reato di invasione di edifici.

La donna avrebbe occupato un cortile comune, il pozzo luce, il sottoscala, un cortiletto ed un antico locale cucina, collocandovi strumenti utilizzati per la pulizia del proprio ristorante, abbigliamento indossato dal personale impiegato, elettrodomestici vari.

Inoltre, è stato denunciato A. W. D., 57 anni, di Noto e già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di violazione di domicilio, perché nel settembre 2018, si sarebbe introdotto, contro la volontà del proprietario, nel cortile di un'abitazione