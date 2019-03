Siracusa, sorprese all'Umberto I a fare raccolta fondi per finta associazione

Si fingevano sordomute e chiedevano fondi ai passanti per una raccolta da devolvere a una finta associazione per sordomuti. E' successo ieri mattina, intorno alle 11,15, al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Siracusa, dove sono intervenuti agenti della Polizia di Stato. Quest'ultimi hanno denunciato due cittadine romene (rispettivamente classe 1983 e 1990), per i reati di truffa, abuso della credulità popolare e false attestazioni a Pubblico Ufficiale.

Le due donne, a seguito di perquisizione, sono state trovate in possesso della somma di 25 euro e di materiale informativo della fantomatica associazione.

Alle due è stato notificato il provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Biancavilla emesso dal Questore di Catania