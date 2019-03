Siracusa, droga dentro cassetta delle lettere: arrestato 26enne

E' stato trovato in possesso di una chiave di una cassetta delle lettere, all’interno della quale sono stati rinvenuti 9,7 grammi di cocaina (suddivisa in 29 dosi) e 34 grammi di hashish (suddivisa in 13 dosi), più la somma di 70, ritenuta frutto dell'attività di spaccio.

Per tali motivi, la Polizia di Stato di Siracusa ha arrestato Enrico De Angelis, 26 anni, siracusano, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. De Angelis è stato chiuso agli arresti domiciliari.